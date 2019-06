PANCHINA FIORENTINA – Inizia un nuovo progetto in casa Fiorentina con l’obiettivo di tornare grandi protagonisti dopo una stagione di grande delusione e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata. Adesso è però tornato l’entusiasmo per il cambio di proprietà con l’arrivo in viola di Rocco Commisso, il nuovo proprietario si è già presentato con il botto e l’intenzione è riportare la Fiorentina in Europa. La prima situazione da chiarire è quella della panchina, mossa a sorpresa nelle ultime ore, si va verso la conferma di Vincenzo Montella, nessun ribaltone dunque al contrario di quanto emerso negli ultimi giorni. Addio invece con il ds Corvino, entro la giornata di oggi dovrebbe materializzarsi la rescissione del contratto. Ma la notizia più importante riguarda la panchina: la Fiorentina continua con Montella.