PANCHINA LAZIO – Un pò a sorpresa. E’ stato raggiunto l’accordo tra la Lazio e l’allenatore Simone Inzaghi, negli ultimi minuti le parti hanno raggiunto l’accordo per proseguire il matrimonio. La stagione dei biancocelesti è stata altalenante ma si è conclusa con la vittoria della Coppa Italia, è stato questo il motivo che ha spinto Lotito a proseguire il rapporto ma anche la mancata possibilità di trasferirsi alla Juventus. Inzaghi sarà dunque l’allenatore della Lazio anche per la prossima stagione. La decisione di riflesso riguarda anche il Milan, Inzaghi era un candidato alla panchina rossonera, adesso strada in discesa per Giampaolo che dopo la rottura con la Sampdoria sarà molto probabilmente il prossimo allenatore del Milan.