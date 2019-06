Panchina Roma, De Zerbi smentisce le voci sui giallorossi

Panchina Roma – “Per ora c’è poco o nulla. Qualora si dovesse presentare un’offerta concreta, ne parlerò con mia società”. Sono le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta così le voci sulla panchina della Roma. “Sono riconoscente al Sassuolo, mi hanno aiutato, qui sto benissimo”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. “Il giorno che ci sarà l’opportunità di andare via lo farò per un altro posto dove poter portare il Calcio fatto a modo mio, il mio credo, le mie idee. Qui c’è una società che mi segue, calciatori con cui mi diverto. Ad oggi non c’è nulla, in futuro non so”. “Se ci sono stati contatti? Sono cose che tengo per me, ma quello che leggo sui giornali va oltre la verità. Poi da domani non so cosa succederà”, ha chiarito il tecnico. “Io a Sassuolo ci sto volentieri, sono felice di allenare questa squadra”.