E’ il nome che da qualche giorno si fa con maggior insistenza per quanto concerne la panchina della Roma. Uno ad uno, infatti, diversi profili sondati dai giallorossi si sono tirati fuori. In pole, per adesso, c’è il tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca, che non si è tirato indietro sulla possibilità di allenare in Italia. Queste le sue parole.

“Amo il fatto di essere allo Shakhtar, ma sono un tipo ambizioso e un giorno vorrei lavorare nei campionati top d’Europa, come Inghilterra, Spagna o Italia. Non ne scelgo uno in particolare, ma naturalmente se sei ambizioso aspiri al meglio. Un giorno succederà, perché sono ancora giovane“.