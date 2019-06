Panchina Roma, Fonseca sempre più vicino: le prime mosse di mercato

PANCHINA ROMA – Paulo Fonseca con molta probabilità sarà l’allenatore della Roma nella prossima stagione. Il tecnico, naturalizzato portoghese, potrebbe essere annunciato domani. Il presidente dello Shakhtar Donetsk ha detto che ci sono parecchie società interessate al “suo” tecnico ed è pronto a liberarlo senza troppe resistenze. Fonseca ha un contratto in scadenza nel 2020 e una clausola da 5 milioni di euro. I contatti si sono fatti più insistenti nelle ultime ore tant’è che si sarebbe già parlato di mercato. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport“, i nomi di Ismaily e Marcos Antonio sarebbero quelli richiesti da Fonseca. I due calciatori dello Shakhtar sarebbero pronti a seguire il portoghese nella Capitale. Ismaily è un esterno sinistro brasiliano 29enne, molto abile in fase di spinta e andrebbe a sostituire Kolarov sul piede di partenza. Marcos Antonio è invece un classe 2000, mezzala brasiliana.

In Ucraina Fonseca ha messo in bacheca 3 campionati, 3 coppe nazionali e una Supercoppa, a cui occorre aggiungere anche una Coppa e una Supercoppa di Portogallo (con Braga e Porto). Un palmarés di tutto rispetto per un allenatore ancora giovane, 46 anni. L’alternativa resta Roberto De Zerbi, più defilata l’ipotesi Mihajlovic, che dovrebbe restare al Bologna. Fonseca ha fatto parlare di sé quando nel 2017, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, per onorare una promessa fatta, si presentò in conferenza stampa vestito da Zorro. A Roma sperano che faccia parlare di sé per i risultati positivi.