Ricordi strettamente collegati alle speranze per il futuro. La Roma cerca il nuovo allenatore e lo fa guardando nel proprio passato: fra i tecnici accostati al club capitolino nelle ultime ore in molti hanno indossato la maglia giallorossa. Gigi Di Biagio, per esempio, ha giocato con la Roma dal 1995 al 1999. Con nessun’altra squadra ha segnato tanto quanto con i romanisti (18 gol fra campionato e coppe). Il legame è sempre stato forte. Attualmente guida l’Under 21 con cui deve affrontare l’Europeo di categoria, potrebbe però liberarsi dall’attuale incarico (che ricopre dal 2013) e tentare l’avventura. Il suo passaggio alla Roma si può giocare su Planetwin365 a 12,00.

Leggermente meno probabile il ritorno di Luciano Spalletti, che ha già guidato i giallorossi dal 2005 al 2009 e dal 2016 al 2017. Risolti i problemi di spogliatoio che ne hanno complicato l’ultima avventura (vista la rottura con Totti prima dell’addio), potrebbe accettare l’offerta: che sia lui il prossimo allenatore della Roma è un’opzione proposta a 15,00 su Planetwin365. Nel caso in cui la società volesse riaccendere la fiamma del romanismo nei tifosi, un’ipotesi sarebbe proprio la pista Totti (che deve però prima prendere il patentino, quindi potrebbe andare in panchina solo accompagnato da un allenatore autorizzato): il suo incarico è in lavagna a 101,00.

Più difficile che resti Ranieri (a 51,00) o che si decida di puntare su Panucci (67,00), altri due personaggi molto legati alla piazza, mentre non ha mai avuto a che fare direttamente con la Roma, ma è risaputo che sia un grande tifoso giallorosso Serse Cosmi (urlò “Forza Roma” quando allenava il Perugia durante una gara contro la Lazio), c’è anche il suo nome tra i papabili mister, a quota 126,00.

Curiosamente, anche il favorito ha un collegamento seppur indiretto con la Roma: si tratta infatti di Fonseca, omonimo dell’attaccante che indossò la maglia giallorossa dal 1994 al 1997. Non è però Daniel, bensì Paulo, attualmente sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk. L’eventualità che sia lui il prossimo allenatore della Roma è un’opzione che vale 1,40 volte la posta, attualmente la più probabile delle possibilità, poco prima di De Zerbi (1,85).

Ci sarebbe, infine, un grande nome su cui la società potrebbe puntare se volesse galvanizzare la piazza: è quello di Mourinho, proposto però a 56,00.