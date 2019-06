Panchina Sampdoria, c’è il sì di Di Francesco: le ultime

Panchina Sampdoria – Le ultime relative al nuovo allenatore dei blucerchiati, con Giampaolo ormai prossimo ad accasarsi al Milan. Il sostituto sarà con ogni probabilità Eusebio Di Francesco, con cui è stato trovato l’accordo.

E’ Sky Sport a riferirlo, affermando come l’ex tecnico della Roma abbia accettato la corte di Massimo Ferrero, che offrirà un contratto di tre anni. Ma, per Di Francesco, c’è da sbloccare la situazione con la società capitolina, serve infatti la risoluzione per poter andare a Genova.