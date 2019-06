PANCHINA SAMPDORIA – Trattativa in salita quella tra la Sampdoria ed Eusebio Di Francesco, uno dei candidati alla panchina blucerchiata. Il favorito resta Stefano Pioli. L’ex allenatore della Roma avrebbe chiesto un biennale da due milioni a stagione per sedersi sulla panchina doriana. Ieri ci sarebbe stato un incontro tra Di Francesco e il presidente, Massimo Ferrero. Il mister vorrebbe anche garanzie tecniche per accettare la proposta. Adesso sarebbe in agenda l’ultimo vertice nelle prossime ore tra il ds Carlo Osti e Di Francesco, in quell’occasione si attende la risposta dell’ex allenatore della Roma anche se sembra difficile arrivare ad un accordo. Con Pioli, il club ligure avrebbe già raggiunto un accordo per due anni di contratto a 1,2 milioni a stagione. Intanto potrebbero rientrare alla Samp dopo un solo anno i dirigenti Daniele Pradè e Riccardo Pecini che nell’ultima stagione erano all’Udinese e all’Empoli.