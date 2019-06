Panini, figurine per celebrare la Juventus e per l’attaccante Quagliarella [FOTO]

La Panini ha realizzato le ultime cinque figurine per completare la raccolta “Calciatori 2018-2019”. Sono destinate al “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai personaggi e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali. Le prime due figurine celebrano la Juventus come Campione d’Italia, sia per la Serie A TIM, con la riproduzione della prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” dello scorso 21 aprile, sia con la Juventus Women vincitrice della Serie A Femminile. Altre due figurine sono dedicate alla Lazio e al Brescia, vincitrici rispettivamente della TIM Cup e della Serie BKT. La quinta figurina celebra invece l’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, come capocannoniere della Serie A 2018-2019, grazie ai 26 gol segnati in 37 partite. Queste cinque figurine extra saranno distribuite in omaggio sabato prossimo 8 giugno, in una bustina speciale abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”.

“Si conclude in modo trionfale per la Juventus la narrazione della stagione 2018-2019”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “Oltre alla squadra maschile infatti, avendo deciso di dedicare per la prima volta uno spazio alla Serie A Femminile, abbiamo celebrato l’affermazione della Juventus Women con una figurina specifica. A completare il Film del Campionato, altre tre figurine dedicate a protagonisti altrettanto meritevoli come la Lazio, trionfatrice nella TIM Cup, il Brescia, campione della Serie BKT e l’eterno bomber Fabio Quagliarella, vincitore del titolo di miglior marcatore della Serie A TIM, simboli di una stagione che, soprattutto nelle sue fasi finali, si è rivelata ricca di spunti”.

La collezione “Calciatori 2018-2019” comprende quest’anno 734 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione: la copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi campioni delle squadre di Serie A TIM in rappresentanza dei club che si contendono il torneo. Tante le novità di questa raccolta, a partire dai mini-statini sul retro delle figurine dei giocatori della Serie A TIM e dalla sezione speciale “FIGC 120”, in omaggio al 120° anniversario della Federazione, con le figurine dedicate alla Nazionale femminile e alla Nazionale Under 21. Confermate le sezioni “Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, e “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 22 calciatori presenti in figurina sull’album per ogni squadra di Serie A TIM. Per la sezione “Film del Campionato”, le prime tre bustine con figurine extra sono state distribuite il 26 gennaio, il 23 febbraio e il 30 marzo scorsi sempre in abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”.