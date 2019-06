Piatek e le vacanze alternative: il ‘pistolero’ si rilassa alle Bahamas tra… i maiali [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tempo di vacanze per i calciatori, che tra non molto cominceranno a radunarsi con le rispettive squadre per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Intanto c’è chi ha scelto la montagna e chi il mare per trascorrere qualche settimana di relax e staccare.

Tra questi c’è Krzysztof Piatek, la cui meta sono le Bahamas. Il ‘pistolero’ ha scelto quindi il sole, il mare… e i maiali. Sì, i maiali. L’attaccante del Milan si è fatto fotografare con questi animali, diversi, chi in spiaggia e chi dentro l’acqua. Sfoglia la gallery in alto per le foto, presenti sul profilo Instagram del polacco.