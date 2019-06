Piatek, weekend da sogno: dallo spot per “La casa di carta” al matrimonio [FOTO e VIDEO]

Krzysztof Piatek, bomber del Milan, ha vissuto un weekend da favola. Prima scelto per il trailer de “La casa di carta“, poi convolato a nozze con la sua Paulina. Netflix Polonia ha voluto puntare sul volto del numero 19 del Milan per il ruolo di testimonial della terza stagione della serie televisiva spagnola. Nel video Piatek si toglie la maschera di Dalì e inizia a sparare, imitando la sua famosissima esultanza. Oggi, invece, Piatek si è sposato in gran segreto con Paulina Procyk, avvocato di 27 anni. Le nozze si sono svolte lontano da occhi indiscreti ma i due hanno voluto condividere la loro gioia su Instagram.

Przerywamy ten mecz, by przedstawić naszą drużynę napastników. pic.twitter.com/JLopNzDn0K — Netflix Polska (@NetflixPL) 1 giugno 2019