E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B . E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. Nella serata di ieri l’abbraccio della città alla squadra che ha realizzato una vera e propria impresa, notte magia a Pisa per il ritorno della squadra nel campionato di Serie B. In basso i video della festa dei tifosi.

Pisa, una città in festa: delirio per la promozione in Serie B, notte magica [FOTO e VIDEO]

