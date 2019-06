Il Pisa in Serie B, è grande festa: calciatori scatenati in campo [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Pisa ha conquistato una grande promozione nel campionato di Serie B, seconda parte di stagione molto importante che si è conclusa con la festa di oggi. Dopo il 2-2 dell’andata successo in trasferta per il Pisa che ha vinto dopo i tempi supplementari, decisive le reti di Marconi e Gucher. Lacrime per la Triestina che ha accarezzato la promozione, al termine della partita grande festa per il Pisa con i calciatori scatenati in campo. In alto la fotogallery.

“Una gioia immensa, un risultato straordinario che dopo due anni riporta il Pisa in serie B al termine di una stagione incredibile. Un grazie di cuore alla società, ai giocatori e soprattutto alla fantastica tifoseria che col suo calore e il suo affetto è stata determinante durante tutta la stagione ed in particolare nei play off. Non vedo l’ora di festeggiare tutti insieme”. Così il consigliere regionale toscano Antonio Mazzeo (Pd).

“Un grandissimo risultato per la Toscana calcistica – aggiunge il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani – che, con la promozione del Pisa, riavrà il prossimo anno tre squadre in serie B insieme al Livorno e allo sfortunatissimo Empoli. Spero davvero che sia soltanto il primo passo per riavere presto più squadre della nostra regione anche nel massimo campionato”.