Il Pisa in Serie B, Ghirelli: “è stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello”

Il Pisa vola in Serie B, delusione invece per la Triestina che rimane in Serie C. Arrivano i complimenti dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo piu’ bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova piu’ convincente di quello che ripeto da quando sono iniziati i play off: e’ iniziato un nuovo campionato, dopo tante traversie, e quest’ultimo periodo e’ un prologo per quello che comincera’, con regole e chiarezza definitiva”.

“Emozione. Vedere questo spettacolo meraviglioso non puo’ che evocare emozione. E’ questo che va fatto: restituire il gioco alla gente”.