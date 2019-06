Playoff Serie B, è apoteosi Verona: i gialloblu ribaltano il Cittadella e tornano in Serie A, finisce 3-0 [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Verona torna in Serie A dopo un anno soltanto di cadetteria. Decisiva la rimonta sul Cittadella; dopo il 2-0 subìto al Tombolato, è 3-0 al Bentegodi. Dopo 4′ ci prova Dawidowicz di testa ma il pallone è comodo per Paleari. All’8′ occasionissima per Di Gaudio che, a tu per tu con Paleari, calcia addosso al portiere del Cittadella. Si sussegue una fase nervosa della partita con l’arbitro Piccinini costretto a tirare fuori i cartellini. Al 27′ Il Verona trova il vantaggio: Faraoni imbecca Zaccagni che solo davanti a Paleari lo batte per l’1-0. Verona che insiste e va vicino al gol al 33′ con Di Gaudio: la conclusione dell’esterno gialloblu termina a lato. Al 37′ sono ancora gli scaligeri di nuovo con Di Gaudio a rendersi pericolosi: stavolta Paleari è reattivo in uscita bassa sulla conclusione. Al 42′ si affaccia per la prima volta dalle parti di Silvestri il Cittadella con Moncini che si vede deviare il tiro in calcio d’angolo.

Nella ripresa, al 59′ ci prova Henderson da fuori area ma Paleari è attento. Al 62′ arriva la svolta: Piccinini estrae il secondo giallo all’indirizzo di Parodi (ammonizione esagerata) e il Cittadella resta in 10. Al 70′ il Verona raddoppia con Di Carmine: Vitale crossa da sinistra e il bomber gialloblu insacca di tacco. Al 71′ ci prova Panico col tacco ma non ha la stessa fortuna di Di Carmine. Al 78′ Cittadella che rimane in 9: espulso Proia, anche per lui doppio giallo, stavolta ineccepibile la decisione del direttore di gara. All’83’ arriva il gol che spegne i sogni di gloria del Cittadella: Pazzini serve Laribi che salta Paleari in uscita e deposita in rete la palla del 3-0. Il Cittadella sotto di 3 gol e di due uomini non trova più la forza per reagire. Alla fine esplode la festa degli scaligeri che tornano in Serie A dopo soltanto un anno di cadetteria.