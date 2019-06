Playoff Serie C, è delirio per il Pisa: è Serie B, lacrime per la Triestina [FOTO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Playoff Serie C – Dopo il 2-2 dell’andata si è giocato anche il ritorno valido per il ritorno della finale dei playoff di Serie C, la partita tra Triestina e Pisa si è risolta dopo i tempi supplementari in una partita che ha regalato spettacolo e grandi emozioni. Fa festa il Pisa che vola nel campionato di Serie B, lacrime invece per la Triestina che anche nella prossima stagione giocherà in Serie C. La partita si è conclusa sul risultato di 1-3, ospiti in vantaggio su Masucci, paura per uno scontro aereo di Malomo, il calciatore è stato trasportato in ospedale. Nella ripresa la Triestina pareggia con Granoche poi rimane in 10 per l’espulsione di Lambrughi. Al 92′ la rete della Serie B è stata realizzata da Marconi. Delirio per il Pisa, finisce 1-3, nel finale la chiude Gucher.