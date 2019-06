Playoff Serie C – Trapani-Piacenza, in palio la Serie B: le probabili formazioni

PLAYOFF SERIE C – Questa sera alle 20,30 va in scena il secondo atto di Trapani-Piacenza. Si riparte dallo 0-0 dell’andata con le due squadre che si giocano la promozione in Serie B. In caso di pareggio, con qualunque risultato, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Queste le probabili formazioni del match.

TRAPANI-PIACENZA, PROBABILI FORMAZIONI

Trapani 4-3-3: Dini, Costa Ferreira, Da Silva, Taugourdeau, Ramos; Aloi, Toscano, Corapi; Tulli, Nzola, Ferretti.

Piacenza 3-5-2: Fumagalli; Della Latta, Pergreffi, Bertoncini; Corsinelli, Nicco, Marotta, Corradi, Barlocco; Sestu, Ferrari.