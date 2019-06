Playout Serie B, attesa in giornata la decisione del Tar: Venezia e Salernitana aspettano

E’ attesa entro la serata la decisione del Tar del Lazio sulla disputa o meno del playout di Serie B tra Venezia e Salernitana. Il Consiglio Federale aveva deciso di far giocare lo spareggio ma, secondo i lagunari sarebbe stata una disposizione del presidente Balata senza consultare il Direttivo di Lega. Inoltre, c’è una delibera che vieta di giocare gare durante le partite delle Nazionali, cosa che si verificherebbe viste le date decise dalla Lega B (5 e 9 giugno) e che priverebbe le due compagini di diversi calciatori. Se il Tar dovesse accogliere il ricorso del Venezia si andrebbe per le lunghe e non si potrebbe escludere l’ipotesi di una Serie B a 21 o 22 squadre.