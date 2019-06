Playout Serie B, la doppia faccia della medaglia: le lacrime del Venezia, la festa della Salernitana [FOTO]

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Playout Serie B – Si è conclusa una stagione in Serie B che ha regalato spettacolo, emozioni, colpi di scena e continui ribaltoni, nel ritorno dei playout di Serie B si sono affrontate Venezia e Salernitana, due partite equilibrate, la salvezza si è decisa dopo i calci di rigore. A fare festa è stata la Salernitana, grande delusione invece per la squadra di Cosmi che torna nel campionato di Serie C. Al termine della partita la doppia faccia della medaglia, le lacrime e la festa. In alto la fotogallery.