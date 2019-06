Playout Serie B, il primo atto è della Salernitana: il Venezia segna la rete della speranza, finisce 2-1 [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Playout Serie B – Grandi emozioni allo stadio Arechi di Salerno, si è giocata l’andata valida per i playout di Serie B, sono scese in campo Salernitana e Venezia, partita che ha regalato importanti indicazioni in vista della gara di ritorno. La Salernitana era praticamente salva dopo la retrocessione del Palermo, poi tutto è cambiato con il ricorso vinto dai rosanero che sono rimasti in Serie B, si era deciso di non disputare i playout poi la sentenza è stata ribaltata. Salernitana e Venezia si sono affrontate nella gara d’andata, 2-1 il risultato finale che lascia tutto aperto per il ritorno. Padroni di casa in doppio vantaggio nel primo tempo con Djuric e Jallow, reazione tardiva del Venezia che però trova il gol che lascia tutto aperto per la salvezza, rete di Zigoni nel recupero per il definitivo 2-1.