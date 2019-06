Playout Serie B, dramma Venezia: è in Serie C, festa Salernitana dopo i calci di rigore [FOTO]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Playout Serie B, Venezia-Salernitana – Due match equilibrati tra andata e ritorno e giustamente tutto si è deciso dopo i calci di rigore, si sono affrontate nel ritorno dei playout di Serie B Venezia e Salernitana, due squadre partite sicuramente con obiettivi diversi ma che hanno dovuto fare i conti con una seconda parte di stagione negativa. Dopo il 2-1 dell’andata le due squadre si sono affrontate per la gara di ritorno, dopo i tempi supplementari risultato fermo sull’1-0 grazie alla rete messa a segno da Modolo, partita nettamente condizionata dall’espulsione per una gomitata di Minala, gesto ingenuo del centrocampista. Si va ai calci di rigore ed a fare festa è la Salernitana che rimane in Serie B, Venezia invece in Serie C, errori di Bentivoglio e Coppolaro.