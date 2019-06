Premier League, il calendario: avvio con il botto, subito Manchester United-Chelsea

E’ già attesa per l’inizio della prossima Premier League, è stato stilato il calendario per il campionato che prenderà il via con l’anticipo di Anfield fra il Liverpool e il neopromosso Norwich, il Manchester City contro il West Ham poi il big match della domenica, all’Old Trafford alle 17.30 per Manchester United-Chelsea. Alla seconda giornata il City dovrà vedersela con il Tottenham, una settimana dopo il classico inglese Liverpool-Arsenal. Il 21 settembre primo round fra Chelsea e Liverpool, la prima rivincita dell’ultima finale di Champions fra Liverpool e Tottenham si terrà invece ad Anfield il 26 ottobre. Derby di Liverpool in programma il 4 dicembre e il 14 marzo, quello di Manchester il 7 dicembre e il 7 marzo.

Questo nel dettaglio il programma della prima giornata:

VENERDI’ 9 AGOSTO Liverpool – Norwich City ore 21

SABATO 10 AGOSTO West Ham – Manchester City ore 13.30

Bournemouth – Sheffield United ore 16

Burnley – Southampton ore 16

Crystal Palace – Everton ore 16

Leicester – Wolverhampton ore 16

Watford – Brighton ore 16

Tottenham – Aston Villa ore 18.30

DOMENICA 11 AGOSTO Newcastle – Arsenal ore 15