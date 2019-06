Premier League, il punto sul mercato: United e Liverpool provano i grandi colpi, sogno Newcastle per la panchina

Grandi manovre in Premier League dopo la fantastica stagione che ha sancito il dominio delle inglesi in Europa. Qualche partenza eccellente, come quella di Hazard destinazione Spagna, ma sono attesi anche colpi “ad effetto” in entrata.

Come quelli che proveranno a mettere a segno Manchester United e Liverpool, fresco campione d’Europa. I Red devils infatti, secondo il Mirror, sarebbero pronti a chiedere Bale in prestito oneroso per una stagione con diritto di riscatto. Ciò consentirebbe al Real di risparmiare gli oltre 50 milioni di euro lordi di stipendio per le prossime due stagioni. I Reds, invece, si sarebbero aggiunti all’asta per De Ligt, con l’obiettivo di formare la coppia di difensori centrali titolari dell’Olanda. Un coppia, ovviamente, di tutto rispetto.

Un’interessante suggestione è quella che riguarda il Newcastle e il possibile successore di Benitez sulla panchina: per il Daily Mirror, se la società bianconera dovesse finire nelle mani dello sceicco Khalid bin Zayed Al Nahyan, il nome è quello di José Mourinho.

In ultimo, da chiarire la posizione di Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito al Milan. “Ci sono club molto interessati, società piuttosto importanti che lo hanno chiesto ma diamo priorità al Chelsea“. Così Abdoulaye Bakayoko, fratello e agente del centrocampista. “Sappiamo già che il Chelsea farà la Champions League e stiamo cercando stabilità. Tiemoue ha deciso di rimanere lì“.