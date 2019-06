Probabili formazioni Italia-Bosnia, qualche dubbio per Mancini [FOTO]

1 /60 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Probabili formazioni Italia-Bosnia – Non stravolgerà molto, Roberto Mancini. Cambierà qualcosa, come annunciato in conferenza stampa, ma l’obiettivo è cercare di trovare un certo equilibrio evitando continue rivoluzioni. Conterà la condizione fisica, ragion per cui è lecito aspettarsi qualche ballottaggio fino all’ultimo. In Grecia aveva sorpreso la scelta di rinunciare a Bernardeschi, variante importante in quanto provato anche da mezzala. Ma l’impressione è che questa volta sia della partita, in sostituzione di un Chiesa non al meglio. Su Belotti, Mancini non si è sbilanciato, scalpita Quagliarella. Punti fermi i due difensori centrali e i tre di centrocampo. Ecco le probabili formazioni di Italia-Bosnia, in scena domani alle 20.45 a Torino. In alto, la FOTOGALLERY con l’allenamento odierno e la conferenza stampa di Mancini.

ITALIA (4-3-3): Sirigu, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Verratti, Jorginho, Barella, Bernardeschi, Belotti, Insigne. A disposizione: Cragno, Gollini, Mancini, De Sciglio, Romagnoli, Pellegrini, Sensi, Cristante, Kean, Chiesa, Pavoletti, Quagliarella, El Shaarawy. All. Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic, Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Nastic, Besic, Pjanic, Saric, Visca, Dzeko, Vrancic. A disposizione: Kovacevic, Civic, Memisevic, Todorovic, Cimirot, Duljevic, Loncar, Milosevic, Bajic, Prevljak, Zakaric. All. Prosinecki.