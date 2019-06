Profumo di Italia per Mkhitaryan, al suo matrimonio c’è un ospite speciale [VIDEO]

Ieri il centrocampista dell’Arsenal Henrikh Mkhitaryan si è sposato. Il calciatore armeno ha scelto l’Italia come luogo in cui unirsi a sua moglie per tutta la vita: Venezia.

Parla molto italiano, dunque, il matrimonio del giocatore dell’Arsenal. Ma non solo per il luogo. Anche tra gli ospiti, infatti, c’è profumo tricolore. Come mostra una storia Instagram dello stesso Mkhitaryan, ad esibirsi al ristorante è stato Al Bano, che ha cantato ‘Volare’.