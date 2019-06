Rafa Benitez su Serie A, Ancelotti e Sarri: “Tornare in Italia un giorno…”

Questa sera il Liverpool affronta il Tottenham in finale di Champions. L’ultima vittoria dei reds nella massima competizione europea è datata 2005, quando Gerrard e compagni ribaltarono lo 0-3 del primo tempo nella pazza notte di Istanbul contro il Milan. Allenatore di quella squadra era Rafa Benitez, che poi ebbe trascorsi anche in Italia con Inter e Napoli. Attualmente è al Newcastle. Ecco le sue parole a Sky sulla finale di stasera ed il calcio italiano.

“Un’esperienza fantastica, sono stato molto bene, qui ho incontrato tifosi del Napoli e dell’Inter. Tornare in Italia un giorno? Sono qui per parlare della Champions e devo pensare al Newcastle. Il presidente De Laurentiis è molto intelligente e trovare un allenatore come Ancelotti è una garanzia. La Juve ha dimostrato ancora una volta di essere molto forte, ma hanno fatto quello che dovevano nella prima stagione di Ancelotti per prepararsi al meglio per la prossima e avvicinarsi alla Juve. Sarri alla Juve? Oggi è al Chelsea, vediamo cosa succede, ha fatto bene quest’anno con una squadra forte, ma ha fatto un buon lavoro“.