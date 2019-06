Rampelli (FI): “Mi piacerebbe vedere una bella finale di Champions tra Roma e Lazio”

Fabio Rampelli, vice presidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, è intervenuto a Radio Cusano Campus nella trasmissione “Cosa succede in città” parlando anche della Roma, che ha ufficializzato questa mattina il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Ecco le sue parole.

“La Roma non si discute, si ama, lo dico da tifoso. La nostra città meriterebbe, per tutti i suoi supporter, un altro tipo di presidenti. Mi piacerebbe che le due squadre della capitale, la Roma per la quale tifo e la Lazio che reputo una grande squadra, molto caparbia oltretutto, possano sfidarsi in una bella finale di campionato o in una finale di Champions League. Vorrei puntare in alto e per farlo è necessario che ci siano dei proprietari di società che abbiano voglia di investire e che siano pronti a fare acquisti importanti. Antonio Conte è un ottimo allenatore, probabilmente sarebbe stato il mister giusto per la Roma perché la Roma ha bisogno anche di allenatori energici che sappiano farsi rispettare dallo spogliatoio, dai calciatori. Questo è un difetto storico dei giallorossi. Però aspettiamo e vediamo come sarà questo Fonseca. Mi auguro comunque che la Roma possa risollevarsi presto, vista la stagione appena passata non proprio positiva“.