Classifica Ranking Fifa, aggiornata la graduatoria: balzo dell’Italia!

Classifica Ranking Fifa, aggiornata la graduatoria dopo il doppio impegno delle qualificazioni ad Euro 2020 e a poche ore dall’inizio della Coppa America.

Balzo dell’Italia, come da previsione: gli azzurri, dopo le quattro vittorie di fila nel proprio girone, salgono dal diciassettesimo al quattordicesimo posto, a pari punti con l’Olanda che ha guadagnato due posizioni. Rimane saldamente in testa il Belgio, seguono Francia, Brasile e Inghilterra. Grazie alla vittoria della Nations League, invece, il Portogallo di Cristiano Ronaldo sale al quinto gradino, ceduto dalla Croazia finalista del mondiale in Russia. Chiudono la top ten Spagna, Uruguay, Svizzera e Danimarca.