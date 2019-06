La rassegna stampa di giovedì 13 giugno – Il calciomercato la fa da padrone sulle prime pagine di oggi [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA 13 GIUGNO – Il calciomercato detta legge sulle prime pagine di oggi. Dalle mosse di Inter e Milan alla telenovela Sarri. “La Gazzetta dello Sport” titola “I colossi di Conte”, riferendosi alle due trattative in piedi per l’attaccante: Dzeko sembra sempre più vicino, Lukaku manda messaggi d’amore all’Inter. Spazio anche al primo colpo del Milan con l’arrivo di Krunic dall’Empoli. Il “Corriere dello Sport” apre invece con “Lo vuole Sarri” alludendo allo scambio Icardi-Dybala. Spazio anche sul quotidiano romano alle parole di Lukaku. In prima pagina anche il divorzio tra la Fiorentina e Corvino e il vertice a Londra tra la Roma e Fonseca per programmare la stagione. “Tuttosport” apre con un gioco di parole “Guardiola chiude il Cancelo” riferendosi alla trattativa in stato avanzato tra il Manchester City e il terzino portoghese, mentre Paratici è a Londra per chiudere Sarri. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.