La rassegna stampa di lunedì 17 giugno – Italia Under 21 e Sarri in primo piano sui giornali [FOTO]

RASSEGNA STAMPA 17 GIUGNO – I quotidiani in edicola oggi aprono con la Nazionale Under 21 che debutta col botto agli Europei di categoria, superando la Spagna per 3-1 in rimonta. “Abbiamo Fede” titola la Gazzetta dello Sport, giocando con il nome di Chiesa, autore di due reti. Spazio anche a Sarri sulla rosea con “Avanti tuta!“. Il Corriere sceglie “Eurochiesa” e “Adesso viene il bello” per gli stessi argomenti. Spazio anche alla conferenza d’addio di Totti, in programma oggi alle 14. Tuttosport dedica l’intero spazio all’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus con “Era Sarri“. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa del 17 giugno.