La rassegna stampa di giovedì 20 giugno: Italia Under 21, Sarri e Giampaolo sulle prime pagine [FOTO]

RASSEGNA STAMPA 20 GIUGNO – I fatti principali sui quotidiani sportivi in edicola oggi nella nostra consueta rassegna stampa. La Gazzetta dello Sport mette in primo piano l’Italia Under 21 che, dopo la sconfitta contro la Polonia, si è complicata nettamente la vita agli Europei di categoria. Arrivata ieri la firma di Giampaolo al Milan: l’allenatore pensa a Schick. Anche il Corriere dello Sport apre con gli azzurrini titolando: “Crediamoci ancora”. Spazio anche alla presentazione di Sarri, oggi alle 11. Tuttosport titola: “Su la testa ragazzi! Non è finita” in riferimento all’Under 21. “Sarri, c’è Rabiot” l’altro titolo messo in risalto dal quotidiano torinese. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa di oggi.