La rassegna stampa di lunedì 24 giugno – Prende forma il Milan di Giampaolo, l’incontro tra Sarri e Cristiano Ronaldo, il calciomercato [FOTO]

RASSEGNA STAMPA 24 GIUGNO – Sulle prime pagine di oggi si parla di calciomercato, del Milan di Giampaolo che inizia a prendere forma e dell’incontro tra Sarri e Cristiano Ronaldo per pianificare la prossima stagione della Juventus. In particolare, la Gazzetta dello Sport pubblica un reportage sul neo-allenatore del Milan titolando “Giampa Milan Rock & Gol”. In prima pagina anche il pressing dell’Inter per Lukaku e l’affare de Ligt-Juventus. Il Corriere dello Sport apre invece con l’incontro Sarri-Ronaldo in cui si sarebbe deciso il ruolo del portoghese nella prossima stagione. Nel taglio alto spazio alla nuova Roma di Fonseca, con l’allenatore che è sbarcato da pochi minuti a Fiumicino. Tuttosport dedica l’intera prima pagina al calciomercato: dalla Juventus all’Inter fino a Torino e Milan. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.