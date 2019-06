La rassegna stampa di mercoledì 26 giugno – L’Italia che continua ad avanzare al Mondiale femminile e il calciomercato sulle prime pagine sportive di oggi [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA 26 GIUGNO – Sulle prime pagine di oggi si parla dell’Italia che continua ad avanzare al Mondiale femminile. Cina battuta e quarti di finale per le azzurre di Milena Bertolini. Ora la sfida all’Olanda, in programma sabato 29 alle ore 15. La Gazzetta dello Sport titola “8 Volanti”. Sulla rosea spazio anche al possibile ritorno di Buffon alla Juventus. Il Corriere dello Sport apre con “Incredibili ma vere” e “Pogboom” con gli aggiornamenti sulla trattativa Pogba-Juventus. “Inarrestabili” il titolo scelto da Tuttosport, che mette in primo piano anche l’affare de Ligt con la Juventus vicina alla chiusura. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.