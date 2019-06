La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan, Sarri e la Juve, il valzer panchine e il calciomercato, il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA 3 GIUGNO – Le prime pagine sportive di oggi aprono con il valzer allenatori e il calciomercato in primo piano. La Gazzetta dello Sport mette in risalto le scelte del Milan: attesa per oggi la decisione di Maldini, che va verso il sì nel ruolo di direttore tecnico; l’ex capitano rossonero porterebbe Marco Giampaolo sulla panchina del Milan; spazio anche al mercato con Chiesa diviso tra Juventus e Inter e Sarri vicinissimo ai bianconeri. Il Corriere dello Sport fa un punto sul valzer delle panchine; settimana decisiva, secondo il quotidiano romano, per almeno 4 squadre; trovano spazio anche i tifosi che si dividono sul possibile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus e il bentornato al Verona in Serie A. Su Tuttosport la fa da padrone il mercato con Koulibaly che potrebbe essere il super colpo per Sarri alla Juve e i colpi del Torino. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva del 3 giugno.