La rassegna stampa di domenica 16 giugno – Gli Europei Under 21, l’addio di Totti e il calciomercato sulle prime pagine [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Gli Europei Under 21 in primo piano sulle prime pagine sportive di domenica 16 giugno. Al via la rassegna che vedrà protagonisti gli azzurrini, padroni di casa. Esordio oggi alle 21 contro i pari età della Spagna. La Gazzetta dello Sport titola “Dai ragazzi, regalateci un capolavoro”. In taglio basso l’addio di Totti alla Roma, che sarà annunciato domani. Il Corriere dello Sport apre con il caso scommesse che vede coinvolti, nel filone spagnolo, Immobile e il Frosinone. Spazio anche ad un’intervista esclusiva a Buffon. In prima pagina anche Totti e l’Under 21. Tuttosport apre con “Ragazzi emozionateci anche voi”, facendo riferimento sempre all’Europeo Under 21 e alle gioie che ci hanno regalato prima i ragazzi dell’Under 20 e che ci stanno facendo vivere le ragazze del Mondiale femminile. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa del 16 giugno.