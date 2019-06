La rassegna stampa di domenica 2 giugno, le prime pagine di calcio: vittoria del Liverpool e panchine italiane

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di domenica 2 giugno – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi mettono in risalto la vittoria del Liverpool di ieri sera e il valzer delle panchine italiane. “Liverboom, Champions è qui la sesta”, il gioco di parole utilizzato dalla Gazzetta dello Sport. “Salah e Origi, estasi reds” scrive TuttoSport, mentre per il Corriere è “King Klopp”. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY con tutte le prime pagine.