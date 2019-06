La rassegna stampa di domenica 23 giugno – Le prime pagina di calcio: “Juve, scatto de Ligt” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea mette in evidenza l’Under 21, inutile la vittoria degli azzurrini contro il Belgio, la squadra di Di Biagio può quasi considerarsi eliminata. In primo piano anche il calciomercato, in particolar modo la Juventus prepara un grande colpo in difesa, si avvicina sempre di più l’arrivo di de Ligt dell’Ajax con i bianconeri disposti a spendere 70 milioni di euro, una cifra alta ma per un calciatore di grande talento ed uno dei migliori nel suo ruolo nonostante la giovane età. In alto la fotogallery.