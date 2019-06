La rassegna stampa di domenica 9 giugno – Entusiasmo e freschezza Italia, le ultime sulla panchina della Juve [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di domenica 9 giugno – A spiccare tra le prime pagine dei principali quotidiani c’è innanzitutto l’Italia, travolgente ieri sera in Grecia. Tutti entusiasti nel raccontare le gesta degli azzurri. La Gazzetta scrive: “Belli d’Italia, che spettacolo i ragazzi di Mancini”. Il Corriere titola: “Da Padroni, anche ad Atene l’Italia domina e vince (3-0)”. Per TuttoSport invece: “Questa sì che è una grande Italia”. Ma non solo Nazionale. Si parla anche della panchina della Juve. Per la Gazzetta “Higuain sblocca l’arrivo di Sarri” mentre TuttoSport utilizza un motto abbastanza conosciuto: “Yes Ju Can”. In alto la FOTOGALLERY con prime pagine.