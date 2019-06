La rassegna stampa di giovedì 6 giugno – Il nuovo Milan, le parole di Commisso, il clamoroso ritorno alla Juventus insieme a Sarri [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RASSEGNA STAMPA 6 GIUGNO – Sulle prime pagine sportive di oggi si svaria tra diversi argomenti. La Gazzetta dello Sport apre con il possibile ritorno al Milan di Boban nella veste di dirigente che si occuperà di politica e della parte sportiva. Spazio anche alla tripletta di Cristiano Ronaldo contro la Svizzera e all’addio di Buffon al Psg. Sul Corriere dello Sport è il mercato a farla da padrone con i possibili scenari futuri per Buffon e le parole di Commisso su Chiesa. Tuttosport lancia la notizia di un possibile ritorno di Pirlo alla Juventus come allenatore delle giovanili o collaboratore di Sarri. Spazio anche alla sentenza della Uefa sul Milan e alla possibile partenza di Donnarumma, direzione Parigi dopo l’addio di Buffon. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa sportiva di oggi.