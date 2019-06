La rassegna stampa di martedì 11 giugno – Le prime pagine di calcio: “Sarri, te li porto io!” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, la rosea scrive di un inserimento del Milan per il centrocampista del Cagliari Barella ma l’Inter rimane ancora in vantaggio. Anche il Corriere mette in evidenza il derby di Milan per il centrocampista della Nazionale, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi. TuttoSport apre con la Juventus e con i colpi che ha in testa Cristiano Ronaldo: Marcelo e De Ligt per una difesa biaconera pronta a rinnovarsi. In alto la fotogallery con le prime pagine.