La rassegna stampa di martedì 18 giugno – Le prime pagine di calcio: “Sarri revolution” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato. In particolar modo la rosea mette in evidenza le strategie della Juventus, il titolo è ‘Sarri revolution’, l’arrivo dell’ex Napoli in casa bianconera può essere considerato storico in relazione ad un cambio di mentalità per il club con l’arrivo di un profilo completamente diverso rispetto alla storia della Juventus, previsti alcuni movimenti in entrata ed in uscita in fase di calciomercato. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le prime pagine dei quotidiani.