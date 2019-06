La rassegna stampa di martedì 25 giugno – Le prime pagine di calcio: “Dzeko c’è, ora Barella” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Continua a tenere banco ovviamente il calciomercato, la Juventus sempre più attiva ed a un passo dal difensore dell’Ajax de Ligt, nell’affare potrebbe rientrare Kean, reduce dal deludente percorso in Under 21 con la maglia dell’Italia. Si muove anche il Milan che pensa al centrocampista Torreira per alzare la qualità del reparto, si tratta di un calciatore che Giampaolo conosce bene, i rossoneri sono dunque al lavoro per accontentare l’ex allenatore della Sampdoria.