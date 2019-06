La rassegna stampa di martedì 4 giugno – Le prime pagine di calcio: “il Milan di Giampaolo” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di martedì 4 giugno – Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda le panchine del massimo campionato italiano, non solo l’Inter di Conte, sta per nascere anche il nuovo Milan con Giampaolo in panchina. E’ l’attuale tecnico della Sampdoria l’uomo scelto dal club rossonero per sostituire Gennaro Gattuso mentre i blucerchiati sono indirizzati sull’ex Fiorentina Stefano Pioli. Il Milan è dunque pronto ad iniziare un nuovo progetto dopo la delusione della mancata qualificazione in Champions League. In alto la fotogallery con le prime pagine dei giornali.