La rassegna stampa di mercoledì 19 giugno – James-Napoli: “E’ fatta”

La rassegna stampa di mercoledì 19 giugno – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi nazionali le notizie più importanti di ieri: l’arresto di Platini e la sconfitta ‘indolore’ dell’Italia femminile che passa comunque agli ottavi come prima. Solito spazio, come sempre, al calciomercato, tra cui l’importante trattativa James Rodriguez-Napoli. Il Corriere dello Sport titola: “E’ fatta” in riferimento alla conferma proveniente direttamente dalla Colombia. La Gazzetta tira in ballo anche Koulibaly mentre fa i nomi di Pogba e Douglas Costa per la Juve. TuttoSport dedica il riquadro grande a Sarri, grande attesa per la conferenza stampa di presentazione di domani mattina. In alto la FOTOGALLERY con le tre prime pagine.