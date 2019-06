La rassegna stampa di mercoledì 5 maggio – In primo piano derby italiano per Lukaku, panchine Juve e Roma e svolta societaria Fiorentina [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di mercoledì 5 maggio – In primo piano tra i principali quotidiani nazionali la questione allenatore, con le parole di Maurizio Sarri a Vanity Fair e l’accordo tra la Roma e Fonseca per la panchina. Oltre alla svolta societaria in casa Fiorentina, con i viola passati nelle mani di Rocco Commisso. “Firenze è americana” titola il Corriere dello Sport. Per TuttoSport, invece, “Sarri veste Juve”. La Gazzetta dedica spazio anche al mercato dell’Inter, con Lukaku sempre in prima fila: “Lukaku, così il Napoli sfida l’Inter” si legge, “ma il belga vuole Conte che ha il sì di Dzeko ed è in pole per Barella”. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY con le prime pagine.