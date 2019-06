La rassegna stampa di sabato 15 giugno – Show dell’Italia femminile, il mercato di Milan, Inter e Juve

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di sabato 15 giugno – In primo piano la spettacolare ‘manita’ delle ragazze azzurre alla Giamaica, che ha così sancito il matematico passaggio agli ottavi. Oltre al calciomercato delle big sempre in fermento. “We azzurre” il titolo di Gazzetta dello Sport, che affianca il nuovo nome per il centrocampo del Milan: “Mossa Torreira” si legge sulla rosea. Per il Corriere “Italdonne show, è già agli ottavi”, mentre resta l’interrogativo sul futuro di Totti alla Roma. TuttoSport scrive invece “Un urlo: Italia!”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le prime pagine.