La rassegna stampa di sabato 22 giugno – Sfida Guardiola-Sarri per Koulibaly, le speranza sull’Italia Under 21

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di sabato 22 giugno – Sempre il calciomercato in primo piano, con un occhio all’importante sfida di stasera dell’Italia Under 21 nell’ultima gara del girone dell’Europeo. Una vittoria potrebbe non bastare. “Ci vuole fede” titola il Corriere dello Sport. TuttoSport dedica in prima pagina la sfida tra Guardiola e Sarri per Koulibaly. Pep a Sarri: “Lo voglio io” si legge nel riquadro grande. Ampio spazio della Gazzetta dello Sport, invece, per il mercato dell’Inter: “Sarà un Inter nazionale” si legge. “Conte vuole Sensi e Barella in nerazzurro”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le prime pagine.