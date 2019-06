La rassegna stampa di venerdì 21 giugno – Le prime pagine: “la Juve che verrà” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono uscite la prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nel dettaglio la rosea mette in risalto la Juventus, ecco la squadra che verrà. Sempre più vicino l’arrivo di Rabiot, colpo per il centrocampo per Maurizio Sarri. Il centrocampo adesso può considerarsi quasi al completo considerando l’arrivo anche di Ramsey, in uscita invece Gonzalo Higuain alla ricerca di una nuova destinazione mentre la decisione è stata quella di non cedere due calciatori come Dybala e Douglas Costa. Accordo Inter-Lukaku mentre il Milan fa la spesa in casa Real Madrid. In alto la fotogallery.