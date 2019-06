Real Madrid, niente da fare per Neymar: Hazard c’è ed adesso si punta Mbappè

Intenzioni molto importanti in casa Real Madrid, dopo una stagione deludente i Blancos si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione. Nelle ultime ore è arrivata una decisione: niente Neymar. Secondo quanto riportano oggi i media spagnoli vicino al club blancos il Real Madrid teme il suo eventuale adattamento, secondo ‘AS’ l’agente del calciatore è stato a Madrid tre settimane fa per incontrare Florentino Perez aprendo la strada ad un accordo senza però convincere del tutto la dirigenza dei Blancos. Il Real Madrid si concentrerà a concludere tre acquisti: Hazard, Jovic e Mendy. La presentazione del belga è prevista già per metà mese, l’annuncio di Jovic per fine giugno, entro la prossima settimana la chiusura con Mendy. Ma il colpo grosso potrebbe essere Mbappé, la trattativa si preannuncia difficile ma Florentino Perez ci proverà fino alla fine.