Real Madrid, presentato Mendy: “Un onore essere qui, nel club più grande del mondo” [VIDEO]

Dopo Jovic, Hazard e Rodrygo, il Real Madrid ha presentato anche Ferland Mendy, terzino sinistro arrivato dal Lione per 48 milioni. Mendy ha firmato un contratto fino al 2025. Introdotto come sempre dal presidente Florentino Perez: “Caro Ferland, hai scelto il Real Madrid e diventa la tua grande sfida. Altri grandi club ti volevano ma desideravi venire qui, con l’obiettivo di continuare a crescere”, Mendy ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Real Madrid: “Sono molto onorato di essere in questo club, il più grande club del mondo. Grazie al presidente per la sua fiducia, grazie al club. All’età di 15 anni sono stato sottoposto a intervento chirurgico all’anca, mi era stato detto che avrei smesso di giocare a calcio. Sono stato in sedia a rotelle per sei o sette mesi in ospedale. Oggi sono al Real Madrid e sono molto felice”.

👣🏟 ¡Pisando el césped del Bernabéu por primera vez como jugador del @realmadrid! #WelcomeMendy pic.twitter.com/NTN6uhI34H — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 19 giugno 2019